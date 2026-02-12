  1. Ekonomim
  4. Borsanın rekorla kapandığı günde yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul günü rekor yükselişle tamamladı. Gün sonunda yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu. İşte 12 Şubat borsa, altın, dolarda piyasa özeti....

12 Şubat 2026 Perşembe, BIST 100 günü %2.85 yükselişle 14.180.48 puandan tamamladı. 

Dolar gün içinde 43.65 TL'yi gördü

Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 7 milyon 310 bin lira oldu.

Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,40 düşüşle 7.108,63 TL oldu.

