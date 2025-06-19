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  4. Borsanın yıldızı TUPRS için 10 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı

Borsanın yıldızı TUPRS için 10 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı

Borsa İstanbul’da işlem gören ve en çok yatırımcıya sahip TUPRS için 10 aracı kurum fiyat beklentisi açıkladı.

Borsanın yıldızı TUPRS için 10 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı - Sayfa 1

Halihazırda yatırımcı çekmeye devam eden ve uzmanların ifadelerine göre TL karşısında ucuz kalan Borsa İstanbul için kazançlı günler bekleniyor.

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Borsanın yıldızı TUPRS için 10 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı - Sayfa 2

Yatırımcı sayısında 8 milyonu aşan Borsa İstanbul’da en çok yatırımcı ise Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) şirketinde bulunuyor.

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Borsanın yıldızı TUPRS için 10 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı - Sayfa 3

10 ARACI KURUM FİYAT TAHMİNİ VERDİ

rotaborsa.com’daki bilgiye göre TUPRS hisseleri için ortalama fiyat beklentisi 202 lira oldu. Aracı kurumların fiyat tahminleri şu şekilde:

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Borsanın yıldızı TUPRS için 10 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı - Sayfa 4
Aracı Kurum Hedef fiyat Önceki hedef fiyat Tavsiye Tarih
İntegral Yatırım 215,00 TL 215,00 TL 30 Nisan 2025


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