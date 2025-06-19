Borsanın yıldızı TUPRS için 10 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı
Borsa İstanbul’da işlem gören ve en çok yatırımcıya sahip TUPRS için 10 aracı kurum fiyat beklentisi açıkladı.
Halihazırda yatırımcı çekmeye devam eden ve uzmanların ifadelerine göre TL karşısında ucuz kalan Borsa İstanbul için kazançlı günler bekleniyor.
Yatırımcı sayısında 8 milyonu aşan Borsa İstanbul’da en çok yatırımcı ise Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) şirketinde bulunuyor.
10 ARACI KURUM FİYAT TAHMİNİ VERDİ
rotaborsa.com’daki bilgiye göre TUPRS hisseleri için ortalama fiyat beklentisi 202 lira oldu. Aracı kurumların fiyat tahminleri şu şekilde: