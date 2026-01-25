Borsanın yıldızları belli oldu! İşte son bir yılda en çok kazandıran hisseler
Borsada 19-23 Ocak haftasını BİST100 endeksi yüzde 2,56 değer kazanarak 12992,71 puandan tamamladı. Böylece BİST100 endeksinde son bir yıllık değişim yüzde +28,58 oldu. Bu süreçte bazı hisseler yükselişleri ile dikkat çekti.
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.
TRHOL
Kapanış değeri: 723,00 TL
Yıllık değişim: Yüzde +4502,16
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TERA
Kapanış değeri: 178,50 TL
Yıllık değişim: Yüzde +1811,65
