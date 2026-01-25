  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsanın yıldızları belli oldu! İşte son bir yılda en çok kazandıran hisseler

Borsanın yıldızları belli oldu! İşte son bir yılda en çok kazandıran hisseler

Borsada 19-23 Ocak haftasını BİST100 endeksi yüzde 2,56 değer kazanarak 12992,71 puandan tamamladı. Böylece BİST100 endeksinde son bir yıllık değişim yüzde +28,58 oldu. Bu süreçte bazı hisseler yükselişleri ile dikkat çekti.

Borsanın yıldızları belli oldu! İşte son bir yılda en çok kazandıran hisseler - Sayfa 1

Borsada son 1 yılda en çok yükselen 10 hisse...

1 | 10
Borsanın yıldızları belli oldu! İşte son bir yılda en çok kazandıran hisseler - Sayfa 2

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.
TRHOL
Kapanış değeri: 723,00 TL
Yıllık değişim: Yüzde +4502,16

2 | 10
Borsanın yıldızları belli oldu! İşte son bir yılda en çok kazandıran hisseler - Sayfa 3

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TERA
Kapanış değeri: 178,50 TL
Yıllık değişim: Yüzde +1811,65

3 | 10
Borsanın yıldızları belli oldu! İşte son bir yılda en çok kazandıran hisseler - Sayfa 4

Hedef Holding A.Ş.
HEDEF
Kapanış değeri: 56,45 TL
Yıllık değişim: Yüzde +1168,54

4 | 10