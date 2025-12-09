  1. Ekonomim
  4. Borsanın yükseldiği günde en çok satılan ve alınan hisseler belli oldu

Borsanın yükseldiği günde en çok satılan ve alınan hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 9 Aralık'ta günü yüzde 0,44 yükselişle 11.238,36 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 129 milyar 876 milyon TL olarak gerçekleşti. Gün sonunda en çok alınan ve katılan hisseler de belli oldu.

Hisse bazında Akbank, en fazla para girişi olan hisse olarak göze çarptı.

En en yüksek para çıkışı ise Kontrolmatik (KONTR) hisselerinde görüldü.

En fazla para girişi olan hisseler 

Akbank

(AKBNK) 

179 milyon TL

