KOÇ, Aselsan, Pegasus, Migros... Borsanın yükseldiği haftada yüklü para girişi olan 10 hisse
Borsada 8-12 Aralık haftasında hisselerin çoğunda alım ağırlıklı işlemler yaşandı. BİST100 endeksi yüzde 2,76 yükselişle 11311,31 puandan kapandı. Hafta boyunca BİST30 endeksinde +2.516.202.000 TL aktif fark gerçekleşti. Borsanın yükseldiği haftada aktif işlem farkı pozitif olan bazı hisseler dikkat çekti.
Tüm hisselerde ise -11.820.040.000 TL aktif işlem farkı gerçekleşti. Matriks'in verilerine göre borsanın yükseldiği haftada yüksek para girişi olan 10 hisse ise öne çıktı.
