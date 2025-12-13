  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. KOÇ, Aselsan, Pegasus, Migros... Borsanın yükseldiği haftada yüklü para girişi olan 10 hisse

KOÇ, Aselsan, Pegasus, Migros... Borsanın yükseldiği haftada yüklü para girişi olan 10 hisse

Borsada 8-12 Aralık haftasında hisselerin çoğunda alım ağırlıklı işlemler yaşandı. BİST100 endeksi yüzde 2,76 yükselişle 11311,31 puandan kapandı. Hafta boyunca BİST30 endeksinde +2.516.202.000 TL aktif fark gerçekleşti. Borsanın yükseldiği haftada aktif işlem farkı pozitif olan bazı hisseler dikkat çekti.

KOÇ, Aselsan, Pegasus, Migros... Borsanın yükseldiği haftada yüklü para girişi olan 10 hisse - Sayfa 1

Tüm hisselerde ise -11.820.040.000 TL aktif işlem farkı gerçekleşti. Matriks'in verilerine göre borsanın yükseldiği haftada yüksek para girişi olan 10 hisse ise öne çıktı.

1 | 11
KOÇ, Aselsan, Pegasus, Migros... Borsanın yükseldiği haftada yüklü para girişi olan 10 hisse - Sayfa 2

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) 

Aktif Fark 
+1.900.686.000 TL

2 | 11
KOÇ, Aselsan, Pegasus, Migros... Borsanın yükseldiği haftada yüklü para girişi olan 10 hisse - Sayfa 3

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

(EREGL) 

Aktif Fark 
+1.160.858.000 TL

3 | 11
KOÇ, Aselsan, Pegasus, Migros... Borsanın yükseldiği haftada yüklü para girişi olan 10 hisse - Sayfa 4

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

(YKBNK)

Aktif Fark 
+893.141.000 TL

4 | 11