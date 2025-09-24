  1. Ekonomim
  4. Borsanın yükselişle kapandığı günde 7 şirket hisselerini geri topladı!

Borsanın yüzde 0,31 yükselişle 11366,93 puandan kapandığı günde  7 şirket tarafından geri alım yapıldı.

AKFGY
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Geri alım fiyatı ortalaması: 2,60 – 2,62 TL
Geri alınan hisse adeti: 800.000 lot

AKFYE
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Geri alım fiyatı ortalaması: 17,66 – 17,81 TL
Geri alınan hisse adeti: 280.000 lot

AHGAZ
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.
Geri alım fiyatı ortalaması: 31,08 – 32,00 TL (ortalama 31,628 TL)
Geri alınan hisse adeti: 222.367 lot

ENERY
Enerya Enerji A.Ş.
Geri alım fiyatı ortalaması: 10,38 – 10,70 TL (ortalama 10,516 TL)
Geri alınan hisse adeti: 1.650.000 lot

