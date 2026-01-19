  1. Ekonomim
Borsa İstanbul günü 19 Ocak 2026 Pazartesi gününü yükselişle tamamladı. Gün sonunda en çok yükselen hisseler, altın ve doların gördüğü en yüksek rakamlar da belli oldu.

Borsanın yükselişle kapandığı günde en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu

BIST 100 endeksi, yüzde 0.63 değer kazanarak 12.747.88 puanla günü kapattı. 



Dolar gün için6e 43.27 TL'yi gördü. 



Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,87 yükselişle 6.494,38 TL oldu.



En çok yükselen hisseler: 

