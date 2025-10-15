Borsanın yükselişle kapandığı günde sahibine para kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Borsanın yükselişle kapandığı günde sahibine para kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Borsa İstanbul bugünü yüzde 1.44 değer kazanarak 10.464.48 puanla günü kapattı. Günün yatırımcısını güldüren ve üzen hisseleri de belli oldu. İşte borsa, dolar ve altında son durum...
15 Ekim 2025 günü BIST 100 günü yüzde 1.44 yükselişle 10.464.48 puandan tamamladı.
1 | 20
Kapalı Çarşı'da gram altın düne göre yüzde 1,41 artışla 5.647,60 TL'ye çıktı.
2 | 20
Dolar gün içinde 41.84 TL'yi gördü.
3 | 20
Borsada en çok işlem gören hisseler:
4 | 20
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.