  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsanın yükselişle kapandığı günde sahibine para kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu

Borsanın yükselişle kapandığı günde sahibine para kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu

Borsa İstanbul bugünü yüzde 1.44 değer kazanarak 10.464.48 puanla günü kapattı. Günün yatırımcısını güldüren ve üzen hisseleri de belli oldu. İşte borsa, dolar ve altında son durum...

Borsanın yükselişle kapandığı günde sahibine para kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu - Sayfa 1

15 Ekim 2025 günü BIST 100 günü yüzde 1.44 yükselişle 10.464.48 puandan tamamladı. 

1 | 20
Borsanın yükselişle kapandığı günde sahibine para kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu - Sayfa 2

 Kapalı Çarşı'da gram altın düne göre yüzde 1,41 artışla 5.647,60 TL'ye çıktı.

2 | 20
Borsanın yükselişle kapandığı günde sahibine para kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu - Sayfa 3

Dolar gün içinde 41.84 TL'yi gördü.

3 | 20
Borsanın yükselişle kapandığı günde sahibine para kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu - Sayfa 4

Borsada en çok işlem gören hisseler:

4 | 20