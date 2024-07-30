  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bozuk para sıkıntısına yeni çözüm: 100 liraya 110 lira

Bozuk para sıkıntısına yeni çözüm: 100 liraya 110 lira

Yozgatlı fırıncı Mehmet Işık, madeni para eksikliği için "100 lira bozuk para getirene 110 lira" çözümünü buldu.

Bozuk para sıkıntısına yeni çözüm: 100 liraya 110 lira - Sayfa 1

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde fırın işleten Mehmet Işık, müşterilerinin büyük kısmının kağıt para kullanmasıyla, bozuk para sıkıntısı yaşamaya başlayınca harekete geçti.

1 | 4
Bozuk para sıkıntısına yeni çözüm: 100 liraya 110 lira - Sayfa 2

Dükkanının camına astığı yazıda 100 lira madeni para getirene 110 lira vereceğini yazdı.

Fırıncı Işık'ın bu düşüncesinden ardından vatandaşlar da yazıdan sonra fırına bozuk para getirmeye başladı.

2 | 4
Bozuk para sıkıntısına yeni çözüm: 100 liraya 110 lira - Sayfa 3

Piyasada ciddi boyutta bozuk para sıkıntısı yaşandığını söyleyen fırıncı Mehmet Işık, “Biz ilçede kampanya başlattık. 100 lira bozuk para getirene 110 lira veriyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz bozuk para konusunda. Ekmeklerin küsuratlı olması bizi sıkıntıya sokuyor, 8 liraya ekmek satılıyor. Her getiren kağıt para getiriyor, kimse bozuk para getirmiyor. Vatandaşlarımıza da buradan sesleniyoruz, evlerindeki bozuk paraları getirsinler, değerlendirelim. Bozuk para yönünde esnaf olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz.” dedi.

3 | 4
Bozuk para sıkıntısına yeni çözüm: 100 liraya 110 lira - Sayfa 4

Işık, vatandaşların kampanyaya ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, “Bu kampanya ile bozuk para sıkıntımızı da çözmüş oluyoruz. Yöntemi bu şekilde bulduk, 100 lira getirene 110 lira veriyoruz. Herkesi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

4 | 4
SGK uzmanı tek tek hesapladı! Hangi emekliye ne kadar fark ödenecek?
Hangi emekliye ne kadar fark ödenecek?
Mobilya sektöründe maaşlar 3 asgari ücrete kadar çıktı, çalışacak eleman bulunamıyor
Mobilya sektöründe maaşlar 3 asgari ücrete kadar çıktı, çalışacak eleman bulunamıyor
ÖTV indirimi sonrası gözler oto piyasasında: Hangi araçlar ucuzladı?
ÖTV indirimi sonrası gözler oto piyasasında: Hangi araçlar ucuzladı?
Petrolde kayıp yaşandı, indirim beklentisi doğdu: İşte 30 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıtta indirim beklentisi: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları