Bu 10 hisseye yatırım yapanlar yanılmadı! Ekimde yatırımcısına yüksek kazanç sağlayan hisseler

Borsa İstanbul’da ekim ayında yatırımcısına en çok kazanç sağlayan hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisseler ekim ayında yatırımcısına yüksek kazanç sağladı. 

Borsa İstanbul’da ekim ayında HDFGS yüzde 129,28 yükselerek zirvede yer aldı. 

BURCE yüzde 118,86, TEHOL ise yüzde 101,37 artış göstererek yatırımcısını sevindirdi. 

İşte borsada ekim ayında yatırımcısına en çok kazanç sağlayan 10 hisse...

