  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bu 10 hisseye yatırım yapanlar yanılmadı! Son bir yılda en çok kazandıran hisseler

Bu 10 hisseye yatırım yapanlar yanılmadı! Son bir yılda en çok kazandıran hisseler

Borsada 1-5 Aralık haftasını BİST100 endeksi yüzde 1,00 değer kazanarak 11007,37 puandan kapandı. Bu oranla birlikte endekste son bir yıldaki değişim yüzde +11,34 oldu. Son bir yılda kazançları ile öne çıkan hisseler de belli oldu.

Bu 10 hisseye yatırım yapanlar yanılmadı! Son bir yılda en çok kazandıran hisseler - Sayfa 1

Son bir yıllık sürece bakıldığında borsada bazı hisselerde yüksek oranlı kazançlar görüldü.

1 | 12
Bu 10 hisseye yatırım yapanlar yanılmadı! Son bir yılda en çok kazandıran hisseler - Sayfa 2

En fazla getiri sağlayan hisseler sıralamasında TERA Grubu hisseleri zirveye yerlişti. İşte son bir yılda kazançları ile öne çıkan 10 hisse...

2 | 12
Bu 10 hisseye yatırım yapanlar yanılmadı! Son bir yılda en çok kazandıran hisseler - Sayfa 3

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
(TERA)
Kapanış fiyatı: 291,00 TL
Yıllık değişim: Yüzde +4260,53

3 | 12
Bu 10 hisseye yatırım yapanlar yanılmadı! Son bir yılda en çok kazandıran hisseler - Sayfa 4

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.
(TRHOL)
Kapanış fiyatı: 673,00 TL
Yıllık değişim: Yüzde +3946,90

4 | 12