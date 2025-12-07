Bu 10 hisseye yatırım yapanlar yanılmadı! Son bir yılda en çok kazandıran hisseler
Borsada 1-5 Aralık haftasını BİST100 endeksi yüzde 1,00 değer kazanarak 11007,37 puandan kapandı. Bu oranla birlikte endekste son bir yıldaki değişim yüzde +11,34 oldu. Son bir yılda kazançları ile öne çıkan hisseler de belli oldu.
En fazla getiri sağlayan hisseler sıralamasında TERA Grubu hisseleri zirveye yerlişti. İşte son bir yılda kazançları ile öne çıkan 10 hisse...
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
(TERA)
Kapanış fiyatı: 291,00 TL
Yıllık değişim: Yüzde +4260,53
