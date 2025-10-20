Bu 2 hisseye dikkat: Yüzde 130'un üstüne çıktı! Getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu

ForInvestHaber, 30 farklı aracı kurum ve bankanın yayınladığı araştırma ve strateji raporlarını derleyerek, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseleri analiz etti. Raporda, en az iki hedef fiyat tahmini alan 83 şirket değerlendirmeye alındı.

İşte getiri potansiyeli en yüksek 25 hisse...