Bu 2 hisseye dikkat: Yüzde 130'un üstüne çıktı! Getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu
Borsa İstanbul’da aracı kurum ve bankaların şirketlere ilişkin gelecek 12 aya yönelik hedef fiyat tahminlerine göre getiri potansiyeli en yüksek 25 hisse belirlendi.
Yılın ilk dokuz ayında mali tabloların açıklanmaya başlamasıyla birlikte, aracı kurum ve bankalar, şirketlerin gelecek performansına ilişkin öngörülerini paylaştı. Bu hedef fiyat tahminleri, yatırımcılara önümüzdeki 12 ayda hangi hisselerin öne çıkabileceği konusunda önemli ipuçları sundu.
ForInvestHaber, 30 farklı aracı kurum ve bankanın yayınladığı araştırma ve strateji raporlarını derleyerek, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseleri analiz etti. Raporda, en az iki hedef fiyat tahmini alan 83 şirket değerlendirmeye alındı.
İşte getiri potansiyeli en yüksek 25 hisse...
25 - Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA)
Getiri potansiyeli: Yüzde 65,25
Tahmin sayısı: 8