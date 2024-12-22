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  4. Bu 6 ülkeye taşınanlara hem ev hem para veriliyor: İşte o ülkeler...

Bu 6 ülkeye taşınanlara hem ev hem para veriliyor: İşte o ülkeler...

Bazı ülkeler, belirli bölgelere yerleşen kişilere para ve ev vererek teşvik sağlıyor. Bunun nedeni, istihdamın ve genç nüfus oranının azalması. Bu teşvikleri duyan aileler, başvuruda bulunmak için harekete geçti. İşte nüfusu artırmak amacıyla bu tür destekler sunan 6 ülke.

Bu 6 ülkeye taşınanlara hem ev hem para veriliyor: İşte o ülkeler... - Sayfa 1

Genç nüfus oranının azalmasıyla mücadele etmek ve nüfusu artırmak için bazı ülkeler yeni teşvik ve fırsatlar sunuyor.

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Bu 6 ülkeye taşınanlara hem ev hem para veriliyor: İşte o ülkeler... - Sayfa 2

Bazı Avrupa ülkeleri hem nüfus oranını dengelemek hem de belirlenen işlerde çalışacak eleman aramaya başladı. İşte o ülkeler

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Bu 6 ülkeye taşınanlara hem ev hem para veriliyor: İşte o ülkeler... - Sayfa 3

İTALYA

Genç nüfusun azalmasıyla başa çıkmaya çalışan İtalya, gençlere aylık 950 euro, evli çiftlere ise 1400 euro ödeme yapıyor. Bu ödeme miktarı ailedeki üye sayısına göre yükseliyor.

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Bu 6 ülkeye taşınanlara hem ev hem para veriliyor: İşte o ülkeler... - Sayfa 4

İSPANYA

İspanya, nüfusun azaldığı Pomga ve A Xesta gibi kasabalarda yaşamayı seçenlere 3600 euro ödeme imkanı sağlıyor. Buna ek olarak bu kasabalarda doğan her çocuk için de 3600 euro ödeme yapıyor.

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