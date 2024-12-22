Bu 6 ülkeye taşınanlara hem ev hem para veriliyor: İşte o ülkeler...
Bazı ülkeler, belirli bölgelere yerleşen kişilere para ve ev vererek teşvik sağlıyor. Bunun nedeni, istihdamın ve genç nüfus oranının azalması. Bu teşvikleri duyan aileler, başvuruda bulunmak için harekete geçti. İşte nüfusu artırmak amacıyla bu tür destekler sunan 6 ülke.
Genç nüfus oranının azalmasıyla mücadele etmek ve nüfusu artırmak için bazı ülkeler yeni teşvik ve fırsatlar sunuyor.
Bazı Avrupa ülkeleri hem nüfus oranını dengelemek hem de belirlenen işlerde çalışacak eleman aramaya başladı. İşte o ülkeler
İTALYA
Genç nüfusun azalmasıyla başa çıkmaya çalışan İtalya, gençlere aylık 950 euro, evli çiftlere ise 1400 euro ödeme yapıyor. Bu ödeme miktarı ailedeki üye sayısına göre yükseliyor.