Bu bankada faiz yüzde 2,65'e geriledi! İşte 2.000.000 TL konut kredisinin aylık taksitleri
Konut kredisi faizlerinde yeni senenin ilk öne çıkan detayları geldi. Bir bankada oranlar yüzde 2,65 seviyesine kadar gerilerken, 2 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksitleri netleşti. HangiKredi’nin 2026 yılı başı verileri, ev sahibi olmak isteyenler için tabloyu yeniden şekillendirdi.
2026’ya girerken konut kredisi piyasasında beklenen hareketlilik başladı; HangiKredi verilerine göre faiz oranlarını yüzde 2,65’e çeken banka, 2 milyon TL’lik kredi kullananlar için aylık ödeme planını da ortaya koydu.
Akbank
İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı
%2,65
Aylık Taksit
55.401,29 TL
Toplam Ödeme
6.683.914 TL
