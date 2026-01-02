  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bu bankada faiz yüzde 2,65'e geriledi! İşte 2.000.000 TL konut kredisinin aylık taksitleri

Bu bankada faiz yüzde 2,65'e geriledi! İşte 2.000.000 TL konut kredisinin aylık taksitleri

Konut kredisi faizlerinde yeni senenin ilk öne çıkan detayları geldi. Bir bankada oranlar yüzde 2,65 seviyesine kadar gerilerken, 2 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksitleri netleşti. HangiKredi’nin 2026 yılı başı verileri, ev sahibi olmak isteyenler için tabloyu yeniden şekillendirdi.

Bu bankada faiz yüzde 2,65'e geriledi! İşte 2.000.000 TL konut kredisinin aylık taksitleri - Sayfa 1

2026’ya girerken konut kredisi piyasasında beklenen hareketlilik başladı; HangiKredi verilerine göre faiz oranlarını yüzde 2,65’e çeken banka, 2 milyon TL’lik kredi kullananlar için aylık ödeme planını da ortaya koydu.

1 | 17
Bu bankada faiz yüzde 2,65'e geriledi! İşte 2.000.000 TL konut kredisinin aylık taksitleri - Sayfa 2

Akbank

İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı

%2,65

Aylık Taksit

55.401,29 TL

Toplam Ödeme

6.683.914 TL

2 | 17
Bu bankada faiz yüzde 2,65'e geriledi! İşte 2.000.000 TL konut kredisinin aylık taksitleri - Sayfa 3

İş Bankası

Ev Kredisi

Faiz Oranı

%2,69

Aylık Taksit

56.121,40 TL

Toplam Ödeme

6.771.268 TL

3 | 17
Bu bankada faiz yüzde 2,65'e geriledi! İşte 2.000.000 TL konut kredisinin aylık taksitleri - Sayfa 4

Vakıf Katılım

Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,69

Aylık Taksit

56.121,40 TL

Toplam Ödeme

6.761.568 TL

4 | 17