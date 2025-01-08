Bu fırsat kaçmaz! Çağrı'da gıda ve deterjanlarda inanılmaz yeni yıl indirimleri (SON TARİH 14 OCAK)
Bu fırsat kaçmaz! Çağrı'da gıda ve deterjanlarda inanılmaz yeni yıl indirimleri (SON TARİH 14 OCAK)
Çağrı'da gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok üründe 14 Ocak tarihine kadar geçerli dev indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Çağrı indirimli gıda ve deterjan fiyatları...
BALKAN YARIM YAĞLI SÜT 1 LT
Fiyat: 22,50 TL
1 | 26
EKER BİDON YOĞURT 2 KG
Fiyat: 79,50 TL
2 | 26
EKER TAVA YOĞURT 1 KG
Fiyat: 64,50 TL
3 | 26
KEBİR TEREYAĞI 1 KG
Fiyat: 369,50 TL
4 | 26
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