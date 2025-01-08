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Bu fırsat kaçmaz! Çağrı'da gıda ve deterjanlarda inanılmaz yeni yıl indirimleri (SON TARİH 14 OCAK)

Çağrı'da gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok üründe 14 Ocak tarihine kadar geçerli dev indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Çağrı indirimli gıda ve deterjan fiyatları...

Bu fırsat kaçmaz! Çağrı'da gıda ve deterjanlarda inanılmaz yeni yıl indirimleri (SON TARİH 14 OCAK) - Sayfa 1

BALKAN YARIM YAĞLI SÜT 1 LT

Fiyat: 22,50 TL

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Bu fırsat kaçmaz! Çağrı'da gıda ve deterjanlarda inanılmaz yeni yıl indirimleri (SON TARİH 14 OCAK) - Sayfa 2

EKER BİDON YOĞURT 2 KG

Fiyat: 79,50 TL

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Bu fırsat kaçmaz! Çağrı'da gıda ve deterjanlarda inanılmaz yeni yıl indirimleri (SON TARİH 14 OCAK) - Sayfa 3

EKER TAVA YOĞURT 1 KG

Fiyat: 64,50 TL

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Bu fırsat kaçmaz! Çağrı'da gıda ve deterjanlarda inanılmaz yeni yıl indirimleri (SON TARİH 14 OCAK) - Sayfa 4

KEBİR TEREYAĞI 1 KG

Fiyat: 369,50 TL

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