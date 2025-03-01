Bu fırsat kaçmaz! Kim temizlik ürünlerinde büyük indirim (SON TARİH 12 MART)
Bu fırsat kaçmaz! Kim temizlik ürünlerinde büyük indirim (SON TARİH 12 MART)
Kim’de Kim Kart’a özel tuvalet kağıdı ve temizlik ürünlerinde 12 Mart tarihine kadar sürecek büyük indirim fırsatı… İşte, Kim indirimli ürünler fiyat listesi…
KİMİ TUVALET KAĞIDI 2 KATLI 16'LI
Fiyat: 100 TL
1 | 9
KİMİ GÜL/LAVANTA YÜZEY TEMİZLEYİCİ 1500 ML
Fiyat: 39,99 TL
2 | 9
KİMİ ULTRA ÇAMAŞIR SUYU 1000 ML
Fiyat: 34,99 TL
3 | 9
KİMİ ULTRA ÇAMAŞIR SUYU 2,5 KG
Fiyat: 41,99 TL
4 | 9
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.