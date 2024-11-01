Bu fırsat kaçmaz! KİM’de avantajlı fırsat paketleri (SON İNDİRİM TARİHİ 5 KASIM)
KİM kartı olanlara avantajlı fırsat paketlerinde dev indirim… İkili Elidor şampuan, Arko tıraş bıçağı ve köpüğü, Parex 4’lü mikrofiber temizlik bezi ve daha birçok üründe avantajlı paket indirimlerinden yararlanmak için son tarih 5 Kasım. Bu fırsatı kaçırmayın.
ARKO MEN PRO3 TIRAŞ BIÇAĞI 3’LÜ + COOL TIRAŞ KÖPÜĞÜ 200 ML
Raf fiyatı: 199,99 TL
Satış fiyatı: 149,99 TL
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CLEER MEN COOLSPORT ŞAMPUAN 350 ML + 180 ML ŞAMPUAN
Raf fiyatı: 160,99 TL
Satış fiyatı: 129,99 TL
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