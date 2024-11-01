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  4. Bu fırsat kaçmaz! KİM’de avantajlı fırsat paketleri (SON İNDİRİM TARİHİ 5 KASIM)

Bu fırsat kaçmaz! KİM’de avantajlı fırsat paketleri (SON İNDİRİM TARİHİ 5 KASIM)

KİM kartı olanlara avantajlı fırsat paketlerinde dev indirim… İkili Elidor şampuan, Arko tıraş bıçağı ve köpüğü, Parex 4’lü mikrofiber temizlik bezi ve daha birçok üründe avantajlı paket indirimlerinden yararlanmak için son tarih 5 Kasım. Bu fırsatı kaçırmayın.

Bu fırsat kaçmaz! KİM’de avantajlı fırsat paketleri (SON İNDİRİM TARİHİ 5 KASIM) - Sayfa 1

ELIDOR ŞAMPUAN 400 ML + 200 ML SAÇ KREMİ

 

Raf fiyatı: 170,95 TL

Satış fiyatı: 139,99 TL

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Bu fırsat kaçmaz! KİM’de avantajlı fırsat paketleri (SON İNDİRİM TARİHİ 5 KASIM) - Sayfa 2

ARKO MEN PRO3 TIRAŞ BIÇAĞI 3’LÜ + COOL TIRAŞ KÖPÜĞÜ 200 ML

Raf fiyatı: 199,99 TL

Satış fiyatı: 149,99 TL

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Bu fırsat kaçmaz! KİM’de avantajlı fırsat paketleri (SON İNDİRİM TARİHİ 5 KASIM) - Sayfa 3

CLEER MEN COOLSPORT ŞAMPUAN 350 ML + 180 ML ŞAMPUAN

Raf fiyatı: 160,99 TL

Satış fiyatı: 129,99 TL

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Bu fırsat kaçmaz! KİM’de avantajlı fırsat paketleri (SON İNDİRİM TARİHİ 5 KASIM) - Sayfa 4

REXONA DEODORANT 150 ML + ELIDOR ŞAMPUAN 200 ML

Raf fiyatı: 129,99 TL

Satış fiyatı: 129,99 TL

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