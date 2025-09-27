Bu hafta 5 şirket hissedarlarına temettü verecek! İşte ödemelerin yapılacağı tarihler ve miktarları
Borsada işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri bu hafta da devam ediyor. Borsa İstanbul’da 29 Eylül – 3 Ekim işlem haftasında 5 şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak. İşte ödememe yapacak şirketler ve tarihleri...
Bu hafta Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş., Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş., Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., ve Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. temettü ödeyecek.
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(ALFAS)
Hisse başı brüt temettü: 0,1630434 TL
Hisse başı net temettü: 0,1385868 TL
Temettü tarihi: 30 Eylül