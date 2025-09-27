Bu hafta 5 şirket hissedarlarına temettü verecek! İşte ödemelerin yapılacağı tarihler ve miktarları

Bu hafta Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş., Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş., Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., ve Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. temettü ödeyecek.