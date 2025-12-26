Bu hafta aracı kurumlar tarafından önerilen 5 hisse; Bu hisse satıştan alışa döndü
Aracı kurumların bu hafta radarına aldığı hisselerde dikkat çekici bir tablo oluştu. Satış baskısından çıkarak alış yönüne dönen hisseler, ortak teknik seviyeler ve benzer hedef alanlarıyla öne çıkıyor.
Bu hafta aracı kurumların en çok önerdiği 5 hisse, piyasalarda yön değişimine işaret ediyor. Satış ağırlıklı görünümün yerini alış sinyallerine bıraktığı hisselerde, destek–direnç bölgelerinin örtüşmesi ve teknik beklentilerin aynı noktada kesişmesi dikkat çekiyor. Haftalık strateji oluşturmak isteyen yatırımcılar için bu görünüm önemli bir yol haritası sunuyor.
1. BIMAS (4 Aracı Kurum)
Destek: 535 – 540, Direnç: 575 – 580
Çoğu listede ana destek 540 civarı, direnç 575-580 bandında birleşiyor.
2. THYAO (4 Aracı Kurum)
Destek: 270 – 275, Direnç: 290 – 295
Haftalık listelerde hem stop hem hedef bölgeleri bu aralıkta örtüşüyor.