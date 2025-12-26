Bu hafta aracı kurumlar tarafından önerilen 5 hisse; Bu hisse satıştan alışa döndü

Bu hafta aracı kurumların en çok önerdiği 5 hisse, piyasalarda yön değişimine işaret ediyor. Satış ağırlıklı görünümün yerini alış sinyallerine bıraktığı hisselerde, destek–direnç bölgelerinin örtüşmesi ve teknik beklentilerin aynı noktada kesişmesi dikkat çekiyor. Haftalık strateji oluşturmak isteyen yatırımcılar için bu görünüm önemli bir yol haritası sunuyor.