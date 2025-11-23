Bu hafta cebiniz dolacak! Hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın: 6 şirket temettü ödemesi yatacak...
Kasım ayının dördüncü haftasında yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu.
Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri önümüzdeki hafta da hız kesmeden devam ediyor. 24-28 Kasım işlem haftasında tam 6 şirket daha yatırımcılarına temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Bu dönemde temettü ödemesi yapacak şirketler arasında savunma sanayiden gıdaya, bankacılıktan sanayiye kadar farklı sektörlerden isimler bulunuyor.
İşte temettü dağıtacak şirketler...
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) (1. taksit)
Hisse başına 0,0855189 TL brüt ve 0,072691 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 24 Kasım
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
Hisse başına 0,2346491 TL brüt ve 0,1994517 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 25 Kasım