  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bu hafta cebiniz dolacak! Hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın: 6 şirket temettü ödemesi yatacak...

Bu hafta cebiniz dolacak! Hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın: 6 şirket temettü ödemesi yatacak...

Kasım ayının dördüncü haftasında yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu.

Bu hafta cebiniz dolacak! Hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın: 6 şirket temettü ödemesi yatacak... - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri önümüzdeki hafta da hız kesmeden devam ediyor. 24-28 Kasım işlem haftasında tam 6 şirket daha yatırımcılarına temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Bu dönemde temettü ödemesi yapacak şirketler arasında savunma sanayiden gıdaya, bankacılıktan sanayiye kadar farklı sektörlerden isimler bulunuyor.

İşte temettü dağıtacak şirketler...

1 | 7
Bu hafta cebiniz dolacak! Hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın: 6 şirket temettü ödemesi yatacak... - Sayfa 2

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) (1. taksit)

Hisse başına 0,0855189 TL brüt ve 0,072691 TL net temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 24 Kasım

2 | 7
Bu hafta cebiniz dolacak! Hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın: 6 şirket temettü ödemesi yatacak... - Sayfa 3

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Hisse başına 0,2346491 TL brüt ve 0,1994517 TL net temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 25 Kasım

3 | 7
Bu hafta cebiniz dolacak! Hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın: 6 şirket temettü ödemesi yatacak... - Sayfa 4

Bor Şeker A.Ş. (BORSK)

Hisse başına 0,8333333 TL brüt ve 0,7083333 TL net temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 25 Kasım

4 | 7