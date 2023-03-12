Bu hafta en çok borsa kazandırdı

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftayı yüzde 3,30 kazançla 5 bin 384 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5 bin 221 puanı, en yüksek 5 bin 503 puanı gördü.

İş Bankası (C) en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,54 ile İş Bankası (C) oldu. İş Bankası (C)’yi yüzde 19,88 ile Garanti Bankası, yüzde 19,34 ile Yayla Gıda izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,71 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 12,45 ile Kimteks Poliüretan, yüzde 10,53 ile Zorlu Enerji şeklinde sıralandı.