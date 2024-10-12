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  4. Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Dolar mı, Euro mu? İşte cevabı

Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Dolar mı, Euro mu? İşte cevabı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,56, Euro/TL yüzde 0,28 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 0,17, Dolar/TL yüzde 0,09 artış gösterdi.

Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Dolar mı, Euro mu? İşte cevabı - Sayfa 1

BIST 100 endeksi, en düşük 8.836,95 ve en yüksek 9.195,49 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,56 değer kaybederek 8.876,22 puandan tamamladı.

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Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Dolar mı, Euro mu? İşte cevabı - Sayfa 2

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,17 artışla 2 bin 924 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 yükselişle 20 bin 10 liraya çıktı.

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Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Dolar mı, Euro mu? İşte cevabı - Sayfa 3

Geçen hafta sonu 5 bin 17 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,06 artarak 5 bin 20 liraya yükseldi.

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Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Dolar mı, Euro mu? İşte cevabı - Sayfa 4

Bu hafta ABD doları yüzde 0,09 değer kazanarak 34,2830 liraya çıkarken, Euro ise yüzde 0,28 azalışla 37,5140 liraya indi.

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