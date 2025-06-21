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  4. Bu hafta en çok kazandıran hisse belli oldu ; Yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladı

Bu hafta en çok kazandıran hisse belli oldu ; Yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladı

Borsa İstanbul’da kazançlı hafta geride kalırken yatırımcısının yüzünün ekstra güldüren 10 hisse belli oldu.

Bu hafta en çok kazandıran hisse belli oldu ; Yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladı - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 16-20 Haziran haftası yatırımcılar açısından dalgalı geçti. BIST 100 endeksi haftalık bazda %1,17 oranında değer kaybederek 9203,37 puandan kapanış yaptı.

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Bu hafta en çok kazandıran hisse belli oldu ; Yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladı - Sayfa 2

Küresel piyasalardaki belirsizlikler, enflasyon verileri ve merkez bankalarına dair beklentiler endeks üzerinde baskı oluştururken, bu olumsuz havaya rağmen bazı hisseler güçlü performanslarıyla dikkat çekti.

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Bu hafta en çok kazandıran hisse belli oldu ; Yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladı - Sayfa 3

EN ÇOK KAZANDIRAN 10 HİSSE SENEDİ

Rotaborsa’daki bilgiye göre yatırımcısının yüzünü güldüren hisseler şöyle:

 

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Bu hafta en çok kazandıran hisse belli oldu ; Yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladı - Sayfa 4
# Şirket Ünvanı (Hisse kodu) Geçen Hafta Kapanış Fiyatı (TL) Bu Hafta Kapanış Fiyatı (TL) Yüzdelik değişim
1 Gedik Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. (GEDIK)		 10,76 14,91 %38


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