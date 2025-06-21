Bu hafta en çok kazandıran hisse belli oldu ; Yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladı
Borsa İstanbul’da kazançlı hafta geride kalırken yatırımcısının yüzünün ekstra güldüren 10 hisse belli oldu.
Borsa İstanbul’da 16-20 Haziran haftası yatırımcılar açısından dalgalı geçti. BIST 100 endeksi haftalık bazda %1,17 oranında değer kaybederek 9203,37 puandan kapanış yaptı.
Küresel piyasalardaki belirsizlikler, enflasyon verileri ve merkez bankalarına dair beklentiler endeks üzerinde baskı oluştururken, bu olumsuz havaya rağmen bazı hisseler güçlü performanslarıyla dikkat çekti.
EN ÇOK KAZANDIRAN 10 HİSSE SENEDİ
Rotaborsa’daki bilgiye göre yatırımcısının yüzünü güldüren hisseler şöyle: