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  4. Bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! Bir hisse 5 günde yüzde 37 prim yaptı

Bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! Bir hisse 5 günde yüzde 37 prim yaptı

Geride kalan haftada Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.

Bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! Bir hisse 5 günde yüzde 37 prim yaptı - Sayfa 1

Borsa İstanbul, 26-30 Mayıs haftasını BİST100 endeksinde %3,60 düşüşle 9019,57 puandan tamamladı. Endeksin değer kaybettiği haftada bazı hisselerde ciddi düşüşler yaşanırken, bazı hisseler ise yatırımcılarına kazandırdı.

İşte haftanın en çok kaybettiren 10 hissesi...

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Bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! Bir hisse 5 günde yüzde 37 prim yaptı - Sayfa 2

10 - Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS)
Geçen hafta: 60,30 TL
Bu hafta: 49,00 TL
Değişim: %-18,74

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Bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! Bir hisse 5 günde yüzde 37 prim yaptı - Sayfa 3

9 - Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (HATEK)
Geçen hafta: 30,78 TL
Bu hafta: 24,74 TL
Değişim: %-19,62

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Bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! Bir hisse 5 günde yüzde 37 prim yaptı - Sayfa 4

8 - Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS)
Geçen hafta: 61,65 TL
Bu hafta: 49,44 TL
Değişim: %-19,80

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