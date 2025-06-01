Bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! Bir hisse 5 günde yüzde 37 prim yaptı
Geride kalan haftada Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.
Borsa İstanbul, 26-30 Mayıs haftasını BİST100 endeksinde %3,60 düşüşle 9019,57 puandan tamamladı. Endeksin değer kaybettiği haftada bazı hisselerde ciddi düşüşler yaşanırken, bazı hisseler ise yatırımcılarına kazandırdı.
İşte haftanın en çok kaybettiren 10 hissesi...
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9 - Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (HATEK)
Geçen hafta: 30,78 TL
Bu hafta: 24,74 TL
Değişim: %-19,62
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