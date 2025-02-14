Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı?
Şubat ayının ikinci haftasında en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Hisse senetleri düşüş gösterirken, altın, dolar, euro yükseliş gösterdi.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 9.756,73 puanı ve en yüksek 9.983,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,74 altında 9.877,59 puandan tamamladı.
ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,59 artışla 3 bin 407 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,57 yükselişle 23 bin 78 liraya çıktı.
ÇEYREK ALTIN
Geçen hafta sonu 5 bin 563 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,64 artarak 5 bin 710 liraya yükseldi.