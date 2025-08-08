Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı?
Ağustos ayının ilk haftasında finansal piyasalarda haftanın en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren yatırım araçları açıklandı.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 10.800,60 puanı ve en yüksek 11.044,41 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,10 üstünde 10.972,63 puandan tamamladı.
GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,63 artışla 4 bin 448 liraya çıktı.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,62 yükselişle 30 bin 51 liraya çıktı.