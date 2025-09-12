Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı?
Eylül ayının ikinci haftasında finansal piyasalarda haftanın en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren yatırım araçları açıklandı.
BİST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 10.265,70 puanı ve en yüksek 10.735,22 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,33 altında 10.372,04 puandan tamamladı.
GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,85 artışla 4 bin 857,1 liraya çıktı.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,84 yükselişle 32 bin 793 liraya çıktı.