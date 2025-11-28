  1. Ekonomim
  4. Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı?

Kasım ayının son haftasında finansal piyasalarda en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren yatırım araçları açıklandı.

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 10.816,41 puanı ve en yüksek 11.032,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,22 altında 10.898,70 puandan haftayı tamamladı.

GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,71 artışla 5 bin 719 liraya çıktı.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 yükselişle 38 bin 567 liraya çıktı.

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 9 bin 327 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,70 artarak 9 bin 579 liraya yükseldi.

