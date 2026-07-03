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  4. Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı?

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı?

Temmuz ayının ilk haftasında finansal piyasalarda haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? - Sayfa 1

BORSA İSTANBUL

BIST 100 endeksi, en düşük 14.031,72 puanı ve en yüksek 14.511,73 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,01 üzerinde 14.417,91 puandan tamamladı.

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Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? - Sayfa 2

GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,79 artışla 6 bin 267 liraya çıktı.

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Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,77 yükselişle 42 bin 238 liraya çıktı.

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Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 10 bin 212 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,79 artışla 10 bin 497 liraya yükseldi.

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