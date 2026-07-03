Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı?
Temmuz ayının ilk haftasında finansal piyasalarda haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.
BORSA İSTANBUL
BIST 100 endeksi, en düşük 14.031,72 puanı ve en yüksek 14.511,73 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,01 üzerinde 14.417,91 puandan tamamladı.
GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,79 artışla 6 bin 267 liraya çıktı.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,77 yükselişle 42 bin 238 liraya çıktı.