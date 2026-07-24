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  4. Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı?

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı?

Temmuz ayının dördüncü haftasında finansal piyasalarda haftanın en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren yatırım araçları açıklandı.

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? - Sayfa 1

BORSA İSTANBUL

BIST 100 endeksi, en düşük 13.875,58 puanı ve en yüksek 14.228,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,27 altında 13.943,87 puandan tamamladı.

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Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? - Sayfa 2

GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,18 artışla 6 bin 185 liraya çıktı.

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Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,69 yükselişle 40 bin 492 liraya çıktı.

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Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı? - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 9 bin 993 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,77 artışla 10 bin 170 liraya yükseldi.

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