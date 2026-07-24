Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı?
Temmuz ayının dördüncü haftasında finansal piyasalarda haftanın en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren yatırım araçları açıklandı.
BORSA İSTANBUL
BIST 100 endeksi, en düşük 13.875,58 puanı ve en yüksek 14.228,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,27 altında 13.943,87 puandan tamamladı.
GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,18 artışla 6 bin 185 liraya çıktı.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,69 yükselişle 40 bin 492 liraya çıktı.