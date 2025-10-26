Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul, haftayı ortalama yüzde 7,18 kazançla tamamlarken; dolar kuru yüzde 0,04 arttı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 7,18 değer kazanarak 10.941 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.109 puanı, en yüksek 11.158 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeks yüzde 9,80 artışla 15.282 puan, sanayi endeksi yüzde 5,85 artışla 14.135 puan, hizmetler endeksi yüzde 4,84 kazançla 11.063 puan ve teknoloji endeksi yüzde 4,25 yükselişle 26.567 puan oldu.
Türkiye Sigorta en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,83 ile Türkiye Sigorta oldu.