Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Dolar mı, Euro mu? İşte yanıtı...
Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu. Peki hangi yatırım aracı ne kazandırdı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,93, Euro/TL yüzde 0,77, Dolar/TL yüzde 0,10 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,29 artış gösterdi.
BIST 100 endeksi, en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 991 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,35 yükselişle 20 bin 280 liraya çıktı.