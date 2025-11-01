Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Dolar mı, Euro mu? İşte yanıtı...
Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu. Peki borsa, altın, Euro ve Dolar, yatırımcısına ne kazandırdı? İşte bu sorunun yanıtı...
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,27, Dolar/TL yüzde 0,19 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 1,96, Euro/TL ise yüzde 0,59 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 10.816,89 puanı ve en yüksek 10.994,41 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,27 üstünde 10.971,52 puandan haftayı tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,96 azalışla 5 bin 431,4 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,95 düşüşle 36 bin 640 liraya indi.