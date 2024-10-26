Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Euro mu, Dolar mı? İşte cevabı...
Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu. Peki borsa, altın, Euro ve Dolar, yatırımcısına ne kazandırdı? İşte bu sorunun yanıtı...
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,31, Dolar/TL yüzde 0,12, altının gram fiyatı yüzde 0,80 değer kazanırken, Euro/TL yüzde 0,03 azalış gösterdi.
BIST 100 endeksi, en düşük 8.642,18 ve en yüksek 8.921,64 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,31 değer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 artışla 3 bin 15 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,97 yükselişle 20 bin 477 liraya çıktı.