  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Euro mu, Dolar mı? İşte cevabı...

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Euro mu, Dolar mı? İşte cevabı...

Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu. Peki borsa, altın, Euro ve Dolar, yatırımcısına ne kazandırdı? İşte bu sorunun yanıtı...

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Euro mu, Dolar mı? İşte cevabı... - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,68, altının gram fiyatı yüzde 1,21, Euro/TL yüzde 0,60, Dolar/TL yüzde 0,45 artış kaydetti.

1 | 7
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Euro mu, Dolar mı? İşte cevabı... - Sayfa 2

BIST 100 endeksi, en düşük 9.659,51 puanı ve en yüksek 9.989,36 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,68 üstünde 9.977,94 puandan tamamladı.

2 | 7
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Euro mu, Dolar mı? İşte cevabı... - Sayfa 3

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21 artışla 3 bin 97 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,20 yükselişle 21 bin liraya çıktı.

3 | 7
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Euro mu, Dolar mı? İşte cevabı... - Sayfa 4

Geçen hafta sonu 5 bin 126 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,19 artarak 5 bin 187 liraya yükseldi.

4 | 7