Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Euro mu, Dolar mı? İşte cevabı...
Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu. Peki borsa, altın, Euro ve Dolar, yatırımcısına ne kazandırdı? İşte bu sorunun yanıtı...
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,27, altının gram fiyatı yüzde 2,87, Euro/TL yüzde 2,36, Dolar/TL yüzde 0,33 artış kaydetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 9.923,63 puanı ve en yüksek 10.151,55 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 üstünde 10.104,85 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,87 artışla 3 bin 186 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,84 yükselişle 21 bin 596 liraya çıktı.