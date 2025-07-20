Bu hafta hesaplarınızı kontrol edin: Cebiniz dolacak! 6 şirket temettü ödemesi yapacak...
Borsa İstanbul'da temmuz ayının dördüncü haftasında yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu.
Borsada işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri önümüzdeki hafta da hız kesmeden sürecek. Borsa İstanbul’da 21-25 Temmuz işlem haftasında toplam 6 şirket, yatırımcılarına temettü dağıtacak.
İşte bu hafta temettü dağıtacak şirketler...
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)
Hisse başına 0,2492835 TL brüt ve 0,2118909 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 21 Temmuz (4. taksit)
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR)
Hisse başına 0,12 TL brüt ve 0,102 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 23 Temmuz (2. taksit)