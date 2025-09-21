Bu hafta hesaplarınızı kontrol edin: Cebiniz dolacak! 7 şirket temettü ödemesi yapacak...
Borsa İstanbul'da eylül ayının dördüncü haftasında yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu.
Borsada işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri önümüzdeki hafta da hız kesmeden sürecek. Borsa İstanbul’da 22-26 Eylül haftasında toplam 7 şirket, yatırımcılarına temettü dağıtacak.
İşte bu hafta temettü dağıtacak şirketler...
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)
Hisse başına 0,0081516 TL brüt ve 0,0069288 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 22 Eylül (2. taksit)
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)
Hisse başına 0,2492835 TL brüt ve 0,2118909 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 22 Eylül (6. taksit)