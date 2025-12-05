  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bu hafta kaybettiren yatırım aracı yok! İşte daha çok kazandıran yatırım araçları

Bu hafta kaybettiren yatırım aracı yok! İşte daha çok kazandıran yatırım araçları

Bu hafta yatırım araçlarında kaybettiren olmadı ancak bazı yatırım araçları daha çok kazandırdı. Yatırım tercihlerini euro ve dolardan yana kullananlar zarar etmese de beklediklerini bulamadı.

Bu hafta kaybettiren yatırım aracı yok! İşte daha çok kazandıran yatırım araçları - Sayfa 1

28-5 Aralık haftasında borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1, altının gram fiyatı yüzde 1,21, euro/TL yüzde 0,71 oranında artış gösterdi. 

1 | 12
Bu hafta kaybettiren yatırım aracı yok! İşte daha çok kazandıran yatırım araçları - Sayfa 2

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,77 ile "fon sepeti" fonları oldu.

2 | 12
Bu hafta kaybettiren yatırım aracı yok! İşte daha çok kazandıran yatırım araçları - Sayfa 3

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21 artışla 5 bin 788 liraya çıktı

3 | 12
Bu hafta kaybettiren yatırım aracı yok! İşte daha çok kazandıran yatırım araçları - Sayfa 4

Geçen hafta sonu 9 bin 579 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,21 artarak 9 bin 695 liraya yükseldi.

4 | 12