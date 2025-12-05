Bu hafta kaybettiren yatırım aracı yok! İşte daha çok kazandıran yatırım araçları
Bu hafta yatırım araçlarında kaybettiren olmadı ancak bazı yatırım araçları daha çok kazandırdı. Yatırım tercihlerini euro ve dolardan yana kullananlar zarar etmese de beklediklerini bulamadı.
28-5 Aralık haftasında borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1, altının gram fiyatı yüzde 1,21, euro/TL yüzde 0,71 oranında artış gösterdi.
Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,77 ile "fon sepeti" fonları oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21 artışla 5 bin 788 liraya çıktı