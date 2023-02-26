Bu hafta piyasaları neler bekliyor? Küresel piyasalar, geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini desteklemesiyle negatif bir seyir izlerken, bu hafta dünya genelinde yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında olmayı sürdürecek. Yurt dışında PMI verileri, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Euro Bölgesi ÜFE takip edilecekken, yurt içinde ise, büyüme ve enflasyon verisi öne çıkacak.

Fed’den 3 toplantıda toplamda 25'er baz puanlık artırım bekleniyor ABD'de açıklanan verilerde enflasyon riskinin güçlenmeye devam etmesi piyasalarda risk iştahını düşürdü. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, 75 baz puanlık daha faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, söz konusu artırımların mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde yapılacağı öngörülüyor. 1 | 8

Dolar endeksi 3 ayın zirvesini gördü, altın yılın kazançlarını sildi Güçlenen enflasyon endişeleriyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3,98'le Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, resesyon fiyatlamaları güç kaybetmeye devam ediyor. Fed'in 75 baz puanlık daha faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle dolar endeksi de yükseliş eğilimini hızlandırırken, geçen hafta yüzde 1,3 yükselen dolar endeksi haftayı 105,2'yle 21 Kasım haftasından bu yana en yüksek seviyede tamamladı. Altın ve gümüşün ons fiyatı söz konusu gelişmelerle geçen hafta sırasıyla 1,7 ve 4,6 değer kaybederken, Brent petrolün varil fiyatı sınırlı da olsa yükselerek yüzde 0,2 artışla 82,9 dolara çıktı. 2 | 8

ABD büyüme verisi ve Fed tutanakları öne çıktı Hafta içinde açıklanan Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz oranının 25 baz puan artırılmasında hemfikir olduğunu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu. Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, 2022 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,7 arttı. Söz konusu dönemde aşağı yönlü revize edilen GSYH verisi, yüzde 2,9 olan beklentilerin altında kaldı. Buna karşın, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Şubat ile biten haftada 192 bine geriledi. Ülkede yeni konut satışları, ocakta aylık yüzde 7,2 artışla 670 bine çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, ikinci el konut satışları, ocakta aylık bazda yüzde 0,7 azalarak 2010'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise ocakta 47,8 değerini alarak beklentilerin üzerinde artmasına karşın daralmanın sürdüğünü gösterdi. 3 | 8