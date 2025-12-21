Bu hafta yasaklar kalkıyor! 12 hissede tedbirler sona eriyor: Yatırımcılar rahat nefes alacak
Borsa İstanbul'da işlem gören 12 hisse üzerindeki yasaklar bu hafta kalkacak.
Borsa İstanbul'da 22-26 Aralık işlem haftasında, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında kısıtlama getirilen 12 hisse senedi üzerindeki tedbirler kademeli olarak kalkıyor. Hafta boyunca sürecek olan bu süreçte, ilgili hisseler üzerindeki kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi kısıtlamalar sona ererek normal işlem düzenine geçiş sağlanacak.
İşte tedbir süresi dolan hisseler…
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) - 23 Aralık Salı
Sona erecek tedbir: Kredili işlem yasağı
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) - 23 Aralık Salı
Sona erecek tedbir: Kredili işlem yasağı