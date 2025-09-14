Bu hafta yasaklar kalkıyor! 18 hissede tedbirler sona eriyor: Yatırımcılar rahat nefes alacak
Borsa İstanbul'da işlem gören 18 hisse üzerindeki yasaklar bu hafta kalkacak. Söz konusu hisseler, belirlenen tarihler itibarıyla yeniden serbest işlem koşullarına dönecek.
Borsa İstanbul’da 15-19 Eylül 2025 işlem haftasında, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan geçici kısıtlamalar sona eriyor. Bu kapsamda 18 hisse senedindeki kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi tedbirler kaldırılarak, söz konusu hisseler yeniden herhangi bir kısıtlama olmadan işlem görmeye başlayacak.
İşte tedbir süresi dolan hisseler…
Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU) – 15 Eylül Pazartesi
Sona erecek tedbirler: Kredili işlem yasağı, Brüt takas
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) – 15 Eylül Pazartesi
Sona erecek tedbirler: Kredili işlem yasağı