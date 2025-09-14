Bu hafta yasaklar kalkıyor! 18 hissede tedbirler sona eriyor: Yatırımcılar rahat nefes alacak

Borsa İstanbul’da 15-19 Eylül 2025 işlem haftasında, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan geçici kısıtlamalar sona eriyor. Bu kapsamda 18 hisse senedindeki kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi tedbirler kaldırılarak, söz konusu hisseler yeniden herhangi bir kısıtlama olmadan işlem görmeye başlayacak.

İşte tedbir süresi dolan hisseler…