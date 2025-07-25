  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu: En çok hangisi kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu: En çok hangisi kazandırdı?

Temmuz ayının dördüncü haftasında finansal piyasalarda haftanın en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren yatırım araçları açıklandı.

Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu: En çok hangisi kazandırdı? - Sayfa 1

BİST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 10.413,24 puanı ve en yüksek 10.783,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,67 üstünde 10.642,60 puandan tamamladı.

1 | 10
Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu: En çok hangisi kazandırdı? - Sayfa 2

GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,07 artışla 4 bin 359,77 liraya çıktı.

2 | 10
Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu: En çok hangisi kazandırdı? - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 yükselişle 29 bin 460 liraya çıktı.

3 | 10
Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu: En çok hangisi kazandırdı? - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 7 bin 297 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,08 artarak 7 bin 302 liraya yükseldi.

4 | 10