Bu hafta yurt içi ekonomi gündeminde neler olacak?
Küresel piyasalarda, Fed Başkanı Powell'ın faiz indirim sürecine yönelik iyimser açıklamalarının etkisi takip edilirken bir yanda da haftaya açıklanacak yurt içi verileri takip edilecek. Peki Türkiye ekonomi gündeminde bu hafta hangi rakamlar açıklanacak?
26-30 Ağustos tarihleri arasında açıklanacak ekonomik veriler piyasaların odağında olacak. Bu dönemde güven endekslerinden dış ticaret açığına, işsizlik oranından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezerv verilerine kadar birçok önemli gösterge takip edilecek.
Özellikle işgücü piyasasına ilişkin güncel rakamlar ile dış ticaret istatistikleri, ekonomik görünüm açısından belirleyici veriler arasında yer alacak. Piyasaların yönü üzerinde etkili olabilecek bu gelişmeler, yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından izlenecek.
25 Ağustos Pazartesi
Hafta reel sektör göstergeleriyle başlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO) yayımlanacak.