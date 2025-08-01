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  4. Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu! Altın, dolar, euro yatırımcısının beklediği haber

Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu! Altın, dolar, euro yatırımcısının beklediği haber

Geri bıraktığımız haftada en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.

Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu! Altın, dolar, euro yatırımcısının beklediği haber - Sayfa 1

BORSA'DA YÜZDE 0,98 ARTIŞ

BIST 100 endeksi, en düşük 10.481,53 puanı ve en yüksek 10.774,91 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,98 üstünde 10.746,98 puandan tamamladı.

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Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu! Altın, dolar, euro yatırımcısının beklediği haber - Sayfa 2

24 AYAR KÜLÇE ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,38 artışla 4 bin 376,39 liraya yükseldi

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Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu! Altın, dolar, euro yatırımcısının beklediği haber - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI YÜZDE 0,38 YÜKSELDİ

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,38 yükselişle 29 bin 572 liraya çıktı.

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Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu! Altın, dolar, euro yatırımcısının beklediği haber - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN 7 BİN 300 TL

Geçen hafta sonu 7 bin 302 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,39 artarak 7 bin 330 liraya yükseldi.

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