Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu! Altın, dolar, euro yatırımcısının beklediği haber
Geri bıraktığımız haftada en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.
BORSA'DA YÜZDE 0,98 ARTIŞ
BIST 100 endeksi, en düşük 10.481,53 puanı ve en yüksek 10.774,91 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,98 üstünde 10.746,98 puandan tamamladı.
24 AYAR KÜLÇE ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,38 artışla 4 bin 376,39 liraya yükseldi
CUMHURİYET ALTINI YÜZDE 0,38 YÜKSELDİ
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,38 yükselişle 29 bin 572 liraya çıktı.