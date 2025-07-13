Bu hisse 37 kat kazandırdı, yatırımcılar radarına aldı! İşte en çok kazandıran-kaybettiren hisseler
Yatırımcıların odağındaki Borsa İstanbul geride kalan haftayı yükselişle tamamlarken son bir yılda en çok düşen ve yükselen hisseler açıklandı.
BİST100 endeksi, 7-11 Temmuz haftasını yüzde 0,80 artışla 10.358,46 puandan kapattı. 2025 yılı başından bu yana endeks yüzde 5,37 değer kazandı. Ancak son bir yılda bazı hisselerde büyük değer kayıpları yaşarken bazılarında yüksek kazançlar yaşandı.
İşte son bir yılda en çok kaybettiren hisseler...
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