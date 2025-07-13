  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bu hisse 37 kat kazandırdı, yatırımcılar radarına aldı! İşte en çok kazandıran-kaybettiren hisseler

Bu hisse 37 kat kazandırdı, yatırımcılar radarına aldı! İşte en çok kazandıran-kaybettiren hisseler

Yatırımcıların odağındaki Borsa İstanbul geride kalan haftayı yükselişle tamamlarken son bir yılda en çok düşen ve yükselen hisseler açıklandı.

Bu hisse 37 kat kazandırdı, yatırımcılar radarına aldı! İşte en çok kazandıran-kaybettiren hisseler - Sayfa 1

BİST100 endeksi, 7-11 Temmuz haftasını yüzde 0,80 artışla 10.358,46 puandan kapattı. 2025 yılı başından bu yana endeks yüzde 5,37 değer kazandı. Ancak son bir yılda bazı hisselerde büyük değer kayıpları yaşarken bazılarında yüksek kazançlar yaşandı.

İşte son bir yılda en çok kaybettiren hisseler...

1 | 21
Bu hisse 37 kat kazandırdı, yatırımcılar radarına aldı! İşte en çok kazandıran-kaybettiren hisseler - Sayfa 2

10 - Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO)
Bir yıl önceki fiyat: 127,80 TL
Kapanış fiyatı: 60,60 TL
Yıllık düşüş oranı: Yüzde -52,58

2 | 21
Bu hisse 37 kat kazandırdı, yatırımcılar radarına aldı! İşte en çok kazandıran-kaybettiren hisseler - Sayfa 3

9 - Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN)
Bir yıl önceki fiyat: 10,29 TL
Kapanış fiyatı: 4,87 TL
Yıllık düşüş oranı: Yüzde -52,67

3 | 21
Bu hisse 37 kat kazandırdı, yatırımcılar radarına aldı! İşte en çok kazandıran-kaybettiren hisseler - Sayfa 4

8 - Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)
Bir yıl önceki fiyat: 16,61 TL
Kapanış fiyatı: 7,26 TL
Yıllık düşüş oranı: Yüzde -56,29

4 | 21