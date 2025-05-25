Bu hisse 4 günde yüzde 46 kazandırdı! İşte borsada haftanın kazandıran ve kaybettiren hisseleri...

Borsa İstanbul'da 20-23 Mayıs haftası, yatırımcılar için dalgalı geçti. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,23 düşüşle 9.356,04 puandan tamamlarken, bazı hisselerde sert değer kayıpları yaşandı. Ancak aynı dönemde dikkat çekici oranda yükselen hisseler de vardı.

İşte bu hafta en çok düşen hisseler...