  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bu hisse için hedef fiyat 284,70 TL'ye çıktı! Tahminler değişti: Tüpraş, Petkim, Doğuş Otomotiv...

Bu hisse için hedef fiyat 284,70 TL'ye çıktı! Tahminler değişti: Tüpraş, Petkim, Doğuş Otomotiv...

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için haftanın ikinci işlem gününde aracı kurumlar yeni hedef fiyatlarını açıkladı.

Bu hisse için hedef fiyat 284,70 TL'ye çıktı! Tahminler değişti: Tüpraş, Petkim, Doğuş Otomotiv... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 3 Haziran Salı günü 8 hisse senedi için aracı kurumlar tarafından yeni hedef fiyatlar paylaşıldı.

İşte 8 hisse için hedef fiyatlar... 

1 | 9
Bu hisse için hedef fiyat 284,70 TL'ye çıktı! Tahminler değişti: Tüpraş, Petkim, Doğuş Otomotiv... - Sayfa 2

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Yapı Kredi Yatırım hedef fiyatı: 198,00 TL
Tavsiye: Tut

Deniz Yatırım hedef fiyatı: 210,00 TL
Tavsiye: Al

2 | 9
Bu hisse için hedef fiyat 284,70 TL'ye çıktı! Tahminler değişti: Tüpraş, Petkim, Doğuş Otomotiv... - Sayfa 3

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)
Deniz Yatırım hedef fiyatı: 22,00 TL
Tavsiye: Tut

3 | 9
Bu hisse için hedef fiyat 284,70 TL'ye çıktı! Tahminler değişti: Tüpraş, Petkim, Doğuş Otomotiv... - Sayfa 4

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
Şeker Yatırım hedef fiyatı: 143,00 TL
Tavsiye: Al

Garanti BBVA Yatırım hedef fiyatı: 148,50 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

Gedik Yatırım hedef fiyatı: 109,86 TL
Tavsiye: Endekse paralel getiri

4 | 9