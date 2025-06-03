Bu hisse için hedef fiyat 284,70 TL'ye çıktı! Tahminler değişti: Tüpraş, Petkim, Doğuş Otomotiv...
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için haftanın ikinci işlem gününde aracı kurumlar yeni hedef fiyatlarını açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 3 Haziran Salı günü 8 hisse senedi için aracı kurumlar tarafından yeni hedef fiyatlar paylaşıldı.
İşte 8 hisse için hedef fiyatlar...
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Yapı Kredi Yatırım hedef fiyatı: 198,00 TL
Tavsiye: Tut
Deniz Yatırım hedef fiyatı: 210,00 TL
Tavsiye: Al