Bu hisse için hedef fiyat 780 TL'yi çıktı! Aracı kurumlardan yeni rapor: Tüpraş, Tofaş, Akbank...

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları hız kesmeden devam ediyor. 30 Temmuz Çarşamba günü, birçok aracı kurumdan toplamda 7 farklı hisse senediyle ilgili tam 48 adet hedef fiyat tahmini ve yatırım tavsiyesi paylaşıldı.

İşte hedef fiyat paylaşılan hisseler...