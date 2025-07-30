Bu hisse için hedef fiyat 780 TL'yi çıktı! Aracı kurumlardan yeni rapor: Tüpraş, Tofaş, Akbank...
Aralarında Tofaş, Tüpraş, Akbank, Otokar'ın da yer aldığı 7 hisse için aracı kurumlar yeni hedef fiyatları açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları hız kesmeden devam ediyor. 30 Temmuz Çarşamba günü, birçok aracı kurumdan toplamda 7 farklı hisse senediyle ilgili tam 48 adet hedef fiyat tahmini ve yatırım tavsiyesi paylaşıldı.
İşte hedef fiyat paylaşılan hisseler...
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
İntegral Yatırım hedef fiyat tahmini: 215,00 TL
Tavsiye: –
Deniz Yatırım hedef fiyat tahmini: 232,00 TL
Tavsiye: Al
Tacirler Yatırım hedef fiyat tahmini: 200,30 TL
Tavsiye: Al
Ak Yatırım hedef fiyat tahmini: 238,00 TL
Tavsiye: Al