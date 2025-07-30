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  4. Bu hisse için hedef fiyat 780 TL'yi çıktı! Aracı kurumlardan yeni rapor: Tüpraş, Tofaş, Akbank...

Bu hisse için hedef fiyat 780 TL'yi çıktı! Aracı kurumlardan yeni rapor: Tüpraş, Tofaş, Akbank...

Aralarında Tofaş, Tüpraş, Akbank, Otokar'ın da yer aldığı 7 hisse için aracı kurumlar yeni hedef fiyatları açıkladı.

Bu hisse için hedef fiyat 780 TL'yi çıktı! Aracı kurumlardan yeni rapor: Tüpraş, Tofaş, Akbank... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları hız kesmeden devam ediyor. 30 Temmuz Çarşamba günü, birçok aracı kurumdan toplamda 7 farklı hisse senediyle ilgili tam 48 adet hedef fiyat tahmini ve yatırım tavsiyesi paylaşıldı.

İşte hedef fiyat paylaşılan hisseler...

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Bu hisse için hedef fiyat 780 TL'yi çıktı! Aracı kurumlardan yeni rapor: Tüpraş, Tofaş, Akbank... - Sayfa 2

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
İntegral Yatırım hedef fiyat tahmini: 215,00 TL
Tavsiye: –

Deniz Yatırım hedef fiyat tahmini: 232,00 TL
Tavsiye: Al

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Bu hisse için hedef fiyat 780 TL'yi çıktı! Aracı kurumlardan yeni rapor: Tüpraş, Tofaş, Akbank... - Sayfa 3

Tacirler Yatırım hedef fiyat tahmini: 200,30 TL
Tavsiye: Al

Ak Yatırım hedef fiyat tahmini: 238,00 TL
Tavsiye: Al

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Bu hisse için hedef fiyat 780 TL'yi çıktı! Aracı kurumlardan yeni rapor: Tüpraş, Tofaş, Akbank... - Sayfa 4

İş Yatırım hedef fiyat tahmini: 212,22 TL
Tavsiye: Al

KuveytTürk Yatırım hedef fiyat tahmini: 212,20 TL
Tavsiye: Al

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