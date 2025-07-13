Bu hisse yatırımcısına bayram ettirdi! 5 günde yüzde 47 kazanç! İşte en çok düşen-yükselen hisseler
Borsa İstanbul geride kalan haftayı yükselişle tamamlarken en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
Borsada 7-11 Temmuz haftasında BİST100 endeksi yüzde 0,80 yükselerek 10.358,46 puandan haftayı kapattı. Endeksin yükseldiği haftada bazı hisseler sert düşüşler yaşarken, bazıları ise güçlü primlerle öne çıktı.
İşte en çok düşen 10 hisse...
10 - Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (HATEK)
Geçen Hafta Kapanış Fiyatı (TL): 19,11
Bu Hafta Kapanış Fiyatı (TL): 19,11
Yüzdelik değişim: %-8,37
9 - Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE)
Geçen Hafta Kapanış Fiyatı (TL): 18,57
Bu Hafta Kapanış Fiyatı (TL): 17,00
Yüzdelik değişim: %-8,45